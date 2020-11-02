Пушков: Украина потеряла шанс на повышение уровня жизни
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.
По словам Пушкова, шанс на повышение уровня жизни был «в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой». Об этом он написал у себя в «Твиттере».
В 2011-2013 годах экономика Украины демонстрировала существенные темпы роста, а ВВП страны приблизился к 200 миллиардам долларов.
Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому распустить Верховную раду и провести новые досрочные выборы, чтобы выйти из политического кризиса.
Украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя итоги прошедших 25 октября местных выборов, заявил, что страну ждет раздробленность на «удельные княжества».
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