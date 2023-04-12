С прицелом на будущее: Как Москве удается справляться с экономическими кризисами

За прошедшие десять лет Москве удалось сформировать экономику, которая способна противостоять внешним вызовам, и на сегодняшний день имеет крепкий запас прочности на будущее, заявила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на Ломоносовских чтениях.

Столица успешно справляется с финансовыми кризисами благодаря реализации стратегии, направленной на повышение устойчивости экономики Москвы, отметила она. В том числе помогла ее диверсификация, а также систематическая работа по созданию улучшению условий работы труда как для бизнесменов, так и для наемных сотрудников.

«Все, что привело к структурным изменениям экономики и обеспечивает ее устойчивость сегодня, мы начали реализовывать еще вчера», - сказала Багреева.

Например, в обрабатывающей промышленности при среднегодовых темпах роста всей отрасли на 15,2 процента с 2017 по 2022 годы в секторе электроники этот показатель составил почти 45%, в химической промышленности – 20%, в фармацевтике – 7%. Пищевая промышленность росла почти на 35% в год, напомнила министр.

Различные транспортные проекты, а также проекты по редевелопменту промзон и обеспечение постоянно растущих запросов столичной экономики – это системные проекты завтрашнего дня, которые будут иметь долгосрочный эффект, заключила она.

