С прицелом на будущее: Как Москве удается справляться с экономическими кризисами
За прошедшие десять лет Москве удалось сформировать экономику, которая способна противостоять внешним вызовам, и на сегодняшний день имеет крепкий запас прочности на будущее, заявила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на Ломоносовских чтениях.
Столица успешно справляется с финансовыми кризисами благодаря реализации стратегии, направленной на повышение устойчивости экономики Москвы, отметила она. В том числе помогла ее диверсификация, а также систематическая работа по созданию улучшению условий работы труда как для бизнесменов, так и для наемных сотрудников.
«Все, что привело к структурным изменениям экономики и обеспечивает ее устойчивость сегодня, мы начали реализовывать еще вчера», - сказала Багреева.
Например, в обрабатывающей промышленности при среднегодовых темпах роста всей отрасли на 15,2 процента с 2017 по 2022 годы в секторе электроники этот показатель составил почти 45%, в химической промышленности – 20%, в фармацевтике – 7%. Пищевая промышленность росла почти на 35% в год, напомнила министр.
Различные транспортные проекты, а также проекты по редевелопменту промзон и обеспечение постоянно растущих запросов столичной экономики – это системные проекты завтрашнего дня, которые будут иметь долгосрочный эффект, заключила она.
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