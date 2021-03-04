«С голоду не помрём»: Госдума – о продовольственном кризисе
Россия наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией вошла в список стран, в которых проблема роста цен на продовольствие стоит особенно остро. Издание Bloomberg, которое представило этот рейтинг, отмечает, что сложности в обеспечении населения доступной едой в этих странах становятся риском для властей и могут вызвать протесты.
В ходе онлайн пресс-конференции на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?» в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников назвал этот прогноз неоправданным.
«Он основан на простой цифре: стоимость продуктовой корзины в России возросла за 2020 год в восемь раз по отношению к нулевому росту, допустим в Европе. Отсюда и эти выводы. Что же касается угрозы голода, то это, на мой взгляд, абсолютно неадекватная оценка. По той простой причине, что Россия имеет огромный исторический опыт выживания за счёт внутренних ресурсов. С голоду мы не помрём. Земли достаточно. И народ себя прокормить в состоянии. Другое дело – это стоимость этой еды и её качество. Наверное, от заморских деликатесов большинство людей будет вынуждено отказаться, если они сейчас ещё это имеют. Хотя многие так и сидят на картошке, как делали это 70 лет назад», - подчеркнул Калашников.
А ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике рассказал в пресс-центре НСН, что, по его мнению, является истиной причиной спада в экономике РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с россиянами
- Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри
- Трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к укладке «Северного потока - 2»
- Молдавия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
- Песков пояснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru