«С голоду не помрём»: Госдума – о продовольственном кризисе

Россия наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией вошла в список стран, в которых проблема роста цен на продовольствие стоит особенно остро. Издание Bloomberg, которое представило этот рейтинг, отмечает, что сложности в обеспечении населения доступной едой в этих странах становятся риском для властей и могут вызвать протесты.

В ходе онлайн пресс-конференции на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?» в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников назвал этот прогноз неоправданным.

«Он основан на простой цифре: стоимость продуктовой корзины в России возросла за 2020 год в восемь раз по отношению к нулевому росту, допустим в Европе. Отсюда и эти выводы. Что же касается угрозы голода, то это, на мой взгляд, абсолютно неадекватная оценка. По той простой причине, что Россия имеет огромный исторический опыт выживания за счёт внутренних ресурсов. С голоду мы не помрём. Земли достаточно. И народ себя прокормить в состоянии. Другое дело – это стоимость этой еды и её качество. Наверное, от заморских деликатесов большинство людей будет вынуждено отказаться, если они сейчас ещё это имеют. Хотя многие так и сидят на картошке, как делали это 70 лет назад», - подчеркнул Калашников.

А ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике рассказал в пресс-центре НСН, что, по его мнению, является истиной причиной спада в экономике РФ.

