С 7 мая Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Отмечается, что минимальная базовая ставка по ипотечном кредиту достигнет восьми процентов. В Сбербанке отметили, что для клиентов, которые ранее уже получили одобрение по заявке на оформление ипотеки, ставка не изменится. Заемщику дается 90 дней "после положительного решения банка".

При этом с пятницы 7 мая вырастет процентная ставка по вкладу "Дополнительный процент". Его действие продлено до 30 июня 2021 года.

