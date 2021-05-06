С 7 мая Сбербанк повысит ставки по ипотеке
В Сбербанк заявили о повышении ипотечной ставки на 0,4 процента с 7 мая, рост коснется как жилья в новостройке, так и недвижимости на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.
Отмечается, что минимальная базовая ставка по ипотечном кредиту достигнет восьми процентов. В Сбербанке отметили, что для клиентов, которые ранее уже получили одобрение по заявке на оформление ипотеки, ставка не изменится. Заемщику дается 90 дней "после положительного решения банка".
При этом с пятницы 7 мая вырастет процентная ставка по вкладу "Дополнительный процент". Его действие продлено до 30 июня 2021 года.
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