С 6 января Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая
В ходе переговоров с Главным таможенным управлением КНР, Россельхознадзор заявил, что с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Представители Россельхознадзора отметили, что меры, которые китайская сторона принимает в отношении поставок цитрусовых «не доказали свою эффективность». Российские специалисты продолжают «систематически выявлять опасные карантинные объекты» в продукции из Китая. Таким образом, ограничение будет действовать до тех пор, пока китайская сторона ни примет «действенных корректирующих мер».
Ранее НСН сообщала, что проверив мандарины в российских магазинах, Роскачество не обнаружило среди них опасных для здоровья. В них, в частности, нет нарушения по нитратам и пестицидам. Специалисты отмечают, что зеленый хвостик на этих цитрусах не является показателем свежести, так что на него можно не обращать внимания.
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