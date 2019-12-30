С 6 января Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая

В ходе переговоров с Главным таможенным управлением КНР, Россельхознадзор заявил, что с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Представители Россельхознадзора отметили, что меры, которые китайская сторона принимает в отношении поставок цитрусовых «не доказали свою эффективность». Российские специалисты продолжают «систематически выявлять опасные карантинные объекты» в продукции из Китая. Таким образом, ограничение будет действовать до тех пор, пока китайская сторона ни примет «действенных корректирующих мер».