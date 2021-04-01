С 1 апреля в РФ проиндексируют социальные пенсии
В России с 1 апреля проиндексируются социальные пенсии, средний размер выплаты будет составлять 10,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В среднем социальные выплаты увеличатся на 3,4%. Изменения коснется 3,9 миллиона россиян. На индексацию выделено 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Агентство напоминает, что получатели социальных пенсий по состоянию здоровья и иным обстоятельствам не обладают трудовым стажем для оформления страховой пенсии. Если социальная пенсия меньше, чем прожиточный минимум по региону, то получателю предоставляется социальная доплата.
Социальная пенсия для детей с ограниченными возможностями здоровья после индексации составит около 15 тысяч рублей. Для инвалидов первой группы ежемесячная выплата достигнет 15,16 тысяч рублей.
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