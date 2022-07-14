РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов

В Госдуме предложили не штрафовать РЖД за нарушение сроков доставки грузов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Депутат Андрей Марков направил свою инициативу в Минтранс. Парламентарий объяснил, что с января по май на РЖД подали иски за просрочку доставки грузов и порожних вагонов на сумму свыше 4 миллиардов рублей.

Перевозчик отмечает, что освобождение от штрафов было бы своевременной мерой. Из-за санкций РЖД пришлось переориентировать поставки грузов на альтернативные направления.

Контрагенты считают, что инициатива достаточно спорная, так как отрицательные последствия санкций коснулись не только перевозчика, но и других участников рынка. Кроме того, часть исков к компании была направлена еще до начала спецоперации на Украине. Поэтому РЖД не должны уйти от ответственности.

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили погрузку грузов, следующих в Польшу через Белоруссию.



