РЖД: для модернизации БАМа потребуются до 600 заключенных

РЖД необходимо для проведения работ 9 тысяч человек, из чуть более семи тысяч. В компании предложили несколько вариантов пополнения рабочей силы, в том числе привлечение заключенных. С этой целью РЖД вместе с ФСИН намерены создать специальные «исправительные центры» на Дальнем Востоке. Отмечается, что на работу с 15 июня готовы выйти 530 человек.

Кроме того, к работам могут быть привлечены военнослужащие железнодорожных войск, студенческие отряды, иностранцы из Узбекистана и Киргизии.

Также Белозеров заявил о смене названия вагонов-ресторанов и уменьшения их количества. По его словам, вагон-ресторан воспринимается как «дорогостоящий», поэтому они должны остаться в фирменных и туристических составах.

