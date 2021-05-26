РЖД: для модернизации БАМа потребуются до 600 заключенных
РЖД могут привлечь к работам по модернизации железных дорог на Дальнем Востоке до 600 заключенных, сообщает РБК со ссылкой на презентацию главы РЖД Олега Белозерова.
РЖД необходимо для проведения работ 9 тысяч человек, из чуть более семи тысяч. В компании предложили несколько вариантов пополнения рабочей силы, в том числе привлечение заключенных. С этой целью РЖД вместе с ФСИН намерены создать специальные «исправительные центры» на Дальнем Востоке. Отмечается, что на работу с 15 июня готовы выйти 530 человек.
Кроме того, к работам могут быть привлечены военнослужащие железнодорожных войск, студенческие отряды, иностранцы из Узбекистана и Киргизии.
Также Белозеров заявил о смене названия вагонов-ресторанов и уменьшения их количества. По его словам, вагон-ресторан воспринимается как «дорогостоящий», поэтому они должны остаться в фирменных и туристических составах.
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