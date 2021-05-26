РЖД проведет реформу вагонов-ресторанов
В ОАО "Российские железные дороги" заявили о смене названия вагонов-ресторанов и уменьшения их количества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.
Белозеров на брифинге заявил, что вагон-ресторан воспринимается как "дорогостоящий", поэтому они должны остаться в фирменных и туристических составах. По его словам, это должно быть "востребовано и комфортно" для пассажиров.
Белозеров добавил, что вагоны-рестораны ждет ребрендинг, их могли бы называть "кафе" или "бистро". По его словам, в компании будут решать, каким должен быть сервис и помещения для организации питания пассажиров.
По словам главы РЖД, компания разрабатывает линейку наборов питания для пассажиров, которую вводят на разных рейсах в целях тестирования. В компании считают, что у пассажиров должно быть несколько вариантов для питания в дороге. Корпорация также намерена ввести вагоны, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда или определенные наборы питания, которые затем могли подогреть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Названа причина высокой стоимости туров с детским кешбэком
- Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против «Северного потока-2»
- Врачи СИЗО запретили Фургалу участие в следственных действиях
- Компания AirBaltic приостанавливает рейсы из Риги в Минск
- Финляндия обошла Норвегию в матче ЧМ по хоккею
- Международная федерация хоккея осудила замену флага Белоруссии в Риге
- «Странная истерика»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
- Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена
- Представитель российского посольства встретился с арестованной в Белоруссии россиянкой
- МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru