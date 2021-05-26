РЖД проведет реформу вагонов-ресторанов

В ОАО "Российские железные дороги" заявили о смене названия вагонов-ресторанов и уменьшения их количества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

Белозеров на брифинге заявил, что вагон-ресторан воспринимается как "дорогостоящий", поэтому они должны остаться в фирменных и туристических составах. По его словам, это должно быть "востребовано и комфортно" для пассажиров.

Белозеров добавил, что вагоны-рестораны ждет ребрендинг, их могли бы называть "кафе" или "бистро". По его словам, в компании будут решать, каким должен быть сервис и помещения для организации питания пассажиров.



По словам главы РЖД, компания разрабатывает линейку наборов питания для пассажиров, которую вводят на разных рейсах в целях тестирования. В компании считают, что у пассажиров должно быть несколько вариантов для питания в дороге. Корпорация также намерена ввести вагоны, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда или определенные наборы питания, которые затем могли подогреть.