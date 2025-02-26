Рынок смартфонов вырастет на 2,3 % в 2025 году, продажи Android — на 40%

Рынок смартфонов вырастет на 2,3 % в 2025 году, продажи Android — на 40 %, сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

По прогнозам аналитиков, это будет второй год роста подряд – в прошлом году сегмент рынка смартфонов увеличился на 6,1%.

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Основным драйвером рынка называют повышенный спрос на Android-смартфоны, особенно в Китае.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать свои маркетинговые усилия в России. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Смартфоны Samsung подорожают в официальных магазинах в случае возобновления прямых поставок в Россию заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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