Рынок смартфонов вырастет на 2,3 % в 2025 году, продажи Android — на 40%

Основным драйвером рынка называют повышенный спрос на Android-смартфоны, особенно в Китае.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать свои маркетинговые усилия в России. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Смартфоны Samsung подорожают в официальных магазинах в случае возобновления прямых поставок в Россию заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

