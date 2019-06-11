Рынок автомобилей России стал пятым в Европе
Рынок автомобилей в России оказался на пятом месте среди стран Европы по итогам продаж в мае текущего года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Как отмечают Известия, за последний месяц весны в РФ было продано 129 тысяч машин, не учитывая коммерческие модели.
Первое место сохраняет за собой авторынок Германии. За май в этой стране было приобретено около 333 тысяч автомобилей (+9,1% к прошлому году). На втором месте идёт Италия - 197 307 автомобилей. На третьем – Франция, в которой реализовано почти 194 тысяч машин. Четвертое место занимает Великобритания с показателем 183 724 авто.
Между тем, ранее стало известно, что объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей упал по сравнению с прошлым годом на 20,6%, а рынок грузовиков просел на 18%.
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