Рынок автомобилей России стал пятым в Европе

Первое место сохраняет за собой авторынок Германии. За май в этой стране было приобретено около 333 тысяч автомобилей (+9,1% к прошлому году). На втором месте идёт Италия - 197 307 автомобилей. На третьем – Франция, в которой реализовано почти 194 тысяч машин. Четвертое место занимает Великобритания с показателем 183 724 авто.

Между тем, ранее стало известно, что объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей упал по сравнению с прошлым годом на 20,6%, а рынок грузовиков просел на 18%.

