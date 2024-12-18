Рыбный союз допустил, что цены на красную икру после Нового года снизятся на 10%

По его словам, спрос уже немного снизился на фоне достаточно высокой цены, потому дефицита продукции до или после Нового года не ожидается.

При этом уже сейчас на рынке можно найти икру по цене 8,5-9 тысяч рублей за килограмм.

По данным Росстата, в сентябре цены на красную икру возросли на 12,6%, в октябре — на 11,8%, в ноябре рост замедлился до 5,4%. Ожидается, что по итогам 2024 года производство красной икры будет на уровне 10–11 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».

