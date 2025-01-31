Мишустин: Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем
Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty.
Он напомнил о наличии соответствующего национального проекта. По словам Мишустина, будут также существенно расширены маршрутные сети беспилотных грузоперевозок.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что производство гражданских беспилотников в прошлом году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru