Мишустин: Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем

Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он напомнил о наличии соответствующего национального проекта. По словам Мишустина, будут также существенно расширены маршрутные сети беспилотных грузоперевозок.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что производство гражданских беспилотников в прошлом году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза, передает «Радиоточка НСН».

