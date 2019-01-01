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Руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» заподозрено в выводе активов
22 апреля21:42
Ранее у банка отозвали лицензию на осуществление банковских операций
Назначенная Банком России временная администрация МБСП заподозрила должностных лиц этой кредитной организации в выводе активов, сообщает телеканал «360». ЦБ сообщил о передаче правоохранителям новых данных о выводе средств из МБСП.
31 октября прошлого года в связи с неисполнением требований законов и нормативов регулятора отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП.