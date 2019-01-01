Руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» заподозрено в выводе активов

Назначенная Банком России временная администрация МБСП заподозрила должностных лиц этой кредитной организации в выводе активов, сообщает телеканал «360». ЦБ сообщил о передаче правоохранителям новых данных о выводе средств из МБСП.

31 октября прошлого года в связи с неисполнением требований законов и нормативов регулятора отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП.

