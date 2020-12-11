Рука рынка в прокурорском мундире

О начале проверки обоснованности роста цен на продукты питания сообщили в надзорном ведомстве. Региональным прокурорам поручено «активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», - говорится в заявлении Генпрокуратуры. Там также приводятся примеры необоснованного роста цен на базовые продукты питания: сахар – на 71,5%, масло подсолнечное – 23,8%, мука – 12,9%, хлеб – 6,3%.

Буквально накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что работа по сдерживанию продуктовых цен будет вестись «только рыночными методами». Кабинет министров начнет «задавать правила, с тем, чтобы опустить цены», - добавил он. Этому предшествовали заявление самого президента Владимира Путина о том, что люди не должны лишаться возможности купить продукты первой необходимости, а затем и критика премьера Михаила Мишустина в адрес членов правительства, которые, по его выражению, ситуацию с ценами «пустили на самотек». В тот же день кабмин предложил предельные розничные цены на подорожавшие сильнее всего продукты - растительное масло и сахар. И предупредил о скором введении заградительных экспортных пошлин.

Эта мера, как предупреждают многие эксперты, может иметь обратный искомому результат. Если производство этих товаров в условиях предельных цен окажется на грани рентабельности, а, пуще того, за гранью, оно просто будет свернуто, что рано или поздно приведет к пустым полкам. До этого, впрочем, на сей раз вряд ли дойдет, поскольку устами премьер-министра всем, от производителей до продавцов, было велено в трудный период не наживаться на людях. Но на выдумки у нас хитра не только голь, но и те же торговые сети: ничто не помешает им компенсировать недополученную прибыль из-за установленной предельной стоимости товаров первой необходимости повышением цен на товары, к таковым не относящиеся. Эдакий перевес порток на другой гвоздок: рост цен никуда не денется, просто в таком случае его ощутят чуть более обеспеченные категории граждан.

До сего дня контролем за ценообразованием и выявлением злоупотреблений в этой сфере занималась Федеральная антимонопольная служба. Но, как было сказано выше, теперь этим займется Генпрокуратура. Там пообещали «решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен» и «жесткое пресечение картельных сговоров».

Если вмешательство Генпрокуратуры в ценообразование считать одним из «рыночных методов», о которых говорил Песков, то теперь мы знаем, как выглядит «костлявая рука рынка» - она облачена в прокурорский мундир.

