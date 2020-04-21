Рублю предсказали падение до конца весны

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже пробил отметку 83 рубля. Рост европейской валюты составил 1,5%. Доллар торгуется в районе отметки 76 рублей, 88 копеек. +1,33%. При этом и доллар и евро сохраняют тенденцию к росту.

Падение рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. Так, накануне цена на американскую нефть WTI упала до отрицательных значений, котировки достигали - $40,32 за баррель. В то же время и российская нефть марки Urals, упала в стоимости до -$2 за баррель. Падение составило 112,7% по сравнению со вчерашними показателями, которые показывали $15,75.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил зависимость курса рубля от мировых цен на нефть.

«Когда цены на нефть находятся ниже цены отсечения Минфина, то есть ниже 42,5 долларов, рубль вслед за нефтью повторяет все её движения. В первую очередь, рубль, конечно, повторяет движения стоимости нашей нефти Urals, но поскольку она не ходит в противоходе с остальными сортами и смесями, то можно сказать, что рубль движется вообще за нефтью. И хоть ситуация с WTI отличается от Brent’а и Urals, но тут скорее действует общий эмоциональный фон. Рынки не понимают, что будет происходить дальше и поэтому на всякий случай закладывают в курс рубля и цену нефти все риски, которые могут себе представить», - сообщил экономист.

Также он рассказал, чем обусловлено падение цен на нефть и заверил, что долго такая ситуация продлиться не сможет.

«Падение цен на нефть было предсказуемо, логика очень простая: ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 10 млн баррелей в день, а избыток составляет 20-25 млн баррелей в день. Более того, само соглашение начнёт работать только в мае, и нефть ещё добывается в старых объёмах. Да и у рынка сейчас зародились сильные сомнения в том, что это соглашение может быть реализовано чисто технически. Но при этом, такая ситуация не продлится долго и уже через некоторое время добыча нефти сократится естественным образом и цена отскочит в положительную область», - сказал Ракша.

Подытоживая он сообщил, как долго может длиться падение рубля и когда ждать его укрепление.

«Сейчас пока ситуация на рынке физической нефти не утрясётся и не стабилизируется, а это будет в мае, ближе к концу месяца, рынок будет лихорадить. И пока это происходит, все сырьевые валюты, среди которых и рубль, будут оставаться слабыми. Рубль в ближайшее время укрепляться не будет точно», - добавил Денис Ракша.