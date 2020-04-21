«Спекулятивная свистопляска». В Кремле оценили падение нефти

Спекуляцией назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ситуацию на нефтяных рынках. Таким образом он прокомментировал обвал цен на майские контракты на мировых биржах. Как подчеркнул Песков, в Кремле с повышенным вниманием отслеживают динамику нефтяных цен.

«Что касается всей этой свистопляски, то это абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент», — приводит Газета.ру его слова. Представитель Кремля призвал не придавать всему этому «апокалиптическую окраску». По словам Пескова повода для чрезмерно негативных оценок текущей реальности нет.

Накануне вечером майские фьючерсы на нефть американской марки WTI впервые за всю историю рухнули сразу на 300%, выйдя в отрицательную область. Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись на уровне -$37,63 за баррель. По мнению экспертов, главная причина такого обвала – завершение действия майских фьючерсов.

Общий негатив объясняется также переполненностью нефтехранилищ на фоне глобального падения спроса из-за пандемии коронавируса.

