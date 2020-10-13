Рубль в цифре. Появится ли в России своя криптовалюта?

Будущая криптовалюта должна стать третьей формой денежных средств в России наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России только проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля и предлагает обществу присоединиться к этой работе.

Пока про цифровой рубль известно лишь, что он будет представлять собой цифровой код и храниться в специальном электронном кошельке. Его использование, как предполагается, снизит издержки на проведение транзакций, откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов.

Эмитентом будет Центробанк, но ответственность за ведение и состояние счетов, операции по ним несет коммерческий банк.

Граждане и предприятия, исходя из своих потребностей, смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую – из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В создании национальной криптовалюты Центробанк видит еще целый ряд плюсов: цифровой рубль «может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики». Кроме того, прозрачность расчетов должна повыситься, а риски финансовой нечистоплотности, напротив, снизиться, полагают в ЦБ.

Лозунг, за которым не стоит понимание криптоэкономики, так в эфире НСН оценил сообщение Центробанка о цифровом рубле президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин.

«В моем понимании вводить только цифровой рубль без внедрения всей экосистемы, связанной с взаимодействием с криптовалютами, является бессмысленной операцией, потому что если Центробанк просто поменяет учетную запись, то это не цифровой рубль», - сказал он.

«Цифровой рубль – это экосистема. Посмотрите, что делается в Китае: она охватывает все стороны жизни, она интегрируется с криптоэкономикой, с массконтрактами, взаимодействует с другими платежными системами», - отметил Припачкин.

Идея цифрового рубля делает бессмысленными ряд других проектов Центробанка, указал собеседник НСН, приведя в качестве примера систему быстрых платежей.

«То, что происходит в криптокошельках, где бесплатные транзакции моментальные, это сводит на нет все эти наработки. Мне кажется, это – лозунг, за которым не стоит понимание всей полноты криптоэкономики», - добавил Припачкин.

«Пусть их освищут меня, но зато я в ладоши

Хлопаю дома себе, как хочу, на сундук свой любуясь», - писал Гораций.

Старики римляне были умные люди…

