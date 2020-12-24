Рубль ускорил рост к бивалютной корзине в преддверии Рождества

Рубль усилил рост к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Вечером в четверг российская валюта укрепилась в условиях рынка в преддверии рождественских каникул. Доллар на 19:50 по московскому времени опустился до 74,03 рублей, евро — до 90,19 рублей.

В четверг доллар потерял 1,05 рублей по сравнению с уровнем закрытия торгов в среду. В свою очередь, евро подешевел на 1,25 рублей.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что россиянам не стоит ждать курса доллара на уровне 65 рублей из-за негативных моментов, оказывающих давление на национальную валюту.

