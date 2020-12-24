Рубль ускорил рост к бивалютной корзине в преддверии Рождества
Рубль усилил рост к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Вечером в четверг российская валюта укрепилась в условиях рынка в преддверии рождественских каникул. Доллар на 19:50 по московскому времени опустился до 74,03 рублей, евро — до 90,19 рублей.
В четверг доллар потерял 1,05 рублей по сравнению с уровнем закрытия торгов в среду. В свою очередь, евро подешевел на 1,25 рублей.
Ранее директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что россиянам не стоит ждать курса доллара на уровне 65 рублей из-за негативных моментов, оказывающих давление на национальную валюту.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- СМИ: Во Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника
- Рубль ускорил рост к бивалютной корзине в преддверии Рождества
- Гинцбург: Побочные эффекты от «Спутника V» выявлены у 15% вакцинированных
- Росавиация получит более 4 млрд рублей на субсидирование полётов
- Медучреждения России усилят работу в новогодние праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru