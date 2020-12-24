Финансист: отметку в 65 рублей за доллар ждать в перспективе не приходится

Отметку в 65 рублей за доллар россияне в обозримой перспективе не увидят, так как на национальную валюту давит целый ряд негативных моментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

Он указал такие негативные факторы, как низкие цены на нефть, эпидемия COVID-19 и угроза новых американских санкций. По словам эксперта, государствам нужно научиться бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на ценах на нефть сказалась новость об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса и о приостановке десятками стран авиасообщения с Соединенным Королевством.

