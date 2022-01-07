Рубль усилился к доллару и евро

В частности, американская валюта, по состоянию на 12:19 мск 7 января, стала дешевле на 67 копеек – до 75,65 рубля. Курс евро упал на 54 копейки, до 85,56 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что на ситуацию с курсом доллара и евро могло повлиять, в том числе, происходящее в Казахстане, сообщает RT.

