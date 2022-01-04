Эксперт спрогнозировал курс доллара на 2022 год
В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Егора Жильникова.
По его словам, одна из причин такой динамики — ужесточение политики мировых Центробанков, в том числе ФРС США. Это связано с ростом глобальной инфляции. Как отметил эксперт, кроме того, ситуация на американском финансовом рынке способствует оттоку капиталов в более безопасные активы, в том числе и в наличность в виде долларов.
Что касается пары рубль-доллар, то российская национальная валюта выглядит довольно уязвимо, несмотря на сохранение предпосылок для ее укрепления. Давление на рубль будет оказывать геополитика, развитие ситуации с омикрон-штаммом COVID-19 и снижение цен на нефть. Жильников ожидает курса 76,5 руб. на конец 2022 года, а в среднем за год - 75,5 руб.
На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Центробанка России, а также действия регуляторов развитых стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Романа Чечушкова.
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