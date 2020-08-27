Рубль укрепляется к евро и доллару

Российская валюта растёт по отношению к доллару и евро на утренних торгах в четверг, 27 августа.

Так, биржевой курс доллара к настоящему моменту снизился на 0,34%, до 75,1 рубля. Евро дешевеет на 0,36% и торгуется около 88,92 рубля, отмечает "Свободная пресса".

В среду курс доллара достигал 75,9 рубля, а евро – 89,6 рубля.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН высказал предположение, что обвального падения рубля не будет, но доллар может подорожать до 78-80 рублей.

