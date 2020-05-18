Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Курс американской валюты по состоянию на 10:07 по московскому времени снизился на 68 копеек и составил 72,9 рубля. Курс евро опустился на 72 копейки до 78,9 рубля.

Аналитики отмечают, что поддержку российской валюте оказало повышение цен на нефть. Ранее сообщалось, что Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE растет на 4,4% - до $33,93 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI прибавляет 5,5% - до $31,13 за баррель.