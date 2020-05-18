Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Курс американской валюты по состоянию на 10:07 по московскому времени снизился на 68 копеек и составил 72,9 рубля. Курс евро опустился на 72 копейки до 78,9 рубля.
Аналитики отмечают, что поддержку российской валюте оказало повышение цен на нефть. Ранее сообщалось, что Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE растет на 4,4% - до $33,93 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI прибавляет 5,5% - до $31,13 за баррель.
Ранее НСН писала, что баррель Brent 5 и 8 мая поднимался в цене выше $30, однако затем дешевел. По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, подобные колебания могут продолжаться до тех пор, пока не восстановится спрос на нефтепродукты, просевший на фоне карантина. Не менее важная задача — распродажа накопившихся излишков, сказал он НСН.
«При самом позитивном сценарии, стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня раньше середины осени ожидать не стоит, а до того момента будут колебания», - прогнозировал Фролов.
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