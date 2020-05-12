Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с конца апреля

Курс доллара США на Мосбирже пробил вниз отметку в 73 рублей, это произошло впервые с 30 апреля. В 16:24 по московскому времени американская валюта торговалась в районе 72,98 рубля. В момент написания новости несильные колебания шли вокруг этой отметки.

Ранее доллар на мировых биржах укрепился на фоне растущих опасений по поводу второй волны пандемии коронавируса, а также после того, как Федеральный резерв США преуменьшил вероятность отрицательных процентных ставок, тем самым, повышая привлекательность доходности валюты. Объявлено, что снижение процентных ставок до уровня ниже нуля, скорее всего, не будет, несмотря на стремление поддержать американскую экономику, пострадавшую от пандемии.

Что касается рубля, то основной импульс росту курса национальной валюты задал новый подъём рынка нефти в район максимумов с середины апреля - более 30 долларов за баррель марки Brent.

