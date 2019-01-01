Рубль укрепился к доллару
На открытии торгов российский рубль укрепился по отношению к доллару, однако ослаб по отношению к евро, передает RT со ссылкой на данные Московской биржи.
Доллар подешевел по отношению к рублю на 5 копеек (63,01 рубля), евро укрепился на четыре копейки (70,71 рубля).
Ранее в интервью НСН руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц подтвердил прогноз министра экономического развития Максима Орешкина о том, что в 2022 в экономике может произойти «взрыв» из-за чрезмерной закредитованности россиян.
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