Рубль укрепил свои позиции и обновил месячные максимумы

Как отмечает агентство, позитивное влияние рынка гособлигаций и спрос на ликвидность рубля перекрывает негативные факторы внешнего рынка. Ликвидность рубля усиливается из-за пика налогового периода, который ожидается к началу следующей недели. Эксперты полагают, что банки перечислят около 1,9 трлн рублей.

По состоянию на 21:28 по московскому времени рубль снизился на 38 копеек и составил 76,20 за один доллар, евро уменьшился на 16 копеек и теперь продается за 90,37 рубля. Курс рубля к доллару и евро обновил месячные максимумы с 22 и 25 сентября соответственно.



