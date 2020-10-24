Рубль укрепил свои позиции и обновил месячные максимумы
Курс рубля укрепляется по отношению к доллару и евро шестой день подряд, российская валюта обновила максимум за октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Как отмечает агентство, позитивное влияние рынка гособлигаций и спрос на ликвидность рубля перекрывает негативные факторы внешнего рынка. Ликвидность рубля усиливается из-за пика налогового периода, который ожидается к началу следующей недели. Эксперты полагают, что банки перечислят около 1,9 трлн рублей.
По состоянию на 21:28 по московскому времени рубль снизился на 38 копеек и составил 76,20 за один доллар, евро уменьшился на 16 копеек и теперь продается за 90,37 рубля. Курс рубля к доллару и евро обновил месячные максимумы с 22 и 25 сентября соответственно.
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