Рубль слабо отреагировал на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%

Рынок нейтрально воспринял решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его оценке, курс рубля отреагировал без заметных колебаний: доллар на межбанковском рынке торгуется немного ниже отметки в 85 рублей, юань — вблизи 11,6 рубля. Стоимость фондирования осталась на прежнем уровне, а комментарии регулятора, по словам аналитика, по-прежнему отличаются осторожностью.

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля

Как указал Шепелев, Банк России в сопроводительном заявлении отметил некоторое снижение инфляционного давления, однако подчеркнул, что оно продолжает оставаться высоким, особенно в устойчивой части.

По прогнозам эксперта, краткосрочную поддержку рублю может оказать налоговый период. Однако в начале апреля возможно ослабление национальной валюты: доллар, вероятно, преодолеет отметку в 85 рублей, а курс юаня приблизится к 12 рублям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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