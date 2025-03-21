Рубль слабо отреагировал на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%

Рынок нейтрально воспринял решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его оценке, курс рубля отреагировал без заметных колебаний: доллар на межбанковском рынке торгуется немного ниже отметки в 85 рублей, юань — вблизи 11,6 рубля. Стоимость фондирования осталась на прежнем уровне, а комментарии регулятора, по словам аналитика, по-прежнему отличаются осторожностью.