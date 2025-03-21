Рубль слабо отреагировал на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%
Рынок нейтрально воспринял решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
По его оценке, курс рубля отреагировал без заметных колебаний: доллар на межбанковском рынке торгуется немного ниже отметки в 85 рублей, юань — вблизи 11,6 рубля. Стоимость фондирования осталась на прежнем уровне, а комментарии регулятора, по словам аналитика, по-прежнему отличаются осторожностью.
Как указал Шепелев, Банк России в сопроводительном заявлении отметил некоторое снижение инфляционного давления, однако подчеркнул, что оно продолжает оставаться высоким, особенно в устойчивой части.
По прогнозам эксперта, краткосрочную поддержку рублю может оказать налоговый период. Однако в начале апреля возможно ослабление национальной валюты: доллар, вероятно, преодолеет отметку в 85 рублей, а курс юаня приблизится к 12 рублям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубль слабо отреагировал на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%
- Мусаевой продлили арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН
- Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина
- Сериал «Первый номер» продлили на второй сезон
- Келлог: Разговор Зеленского с Трампом был инициирован Киевом
- Лавров: Переговоры России и США 18 февраля прошли без подготовки
- «НАШЕ Радио» назвало имена победителей премии «Чартова Дюжина»
- В Молдавии умер известный советский актер Константин Адам
- Музыкальное видео российского гитариста получило серебряную медаль GMA
- Умеров примет участие в переговорах Украины и США в Саудовской Аравии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru