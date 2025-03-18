Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля
18 марта 202510:37
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года.
Согласно данным торгов, к 10:26 мск расчетный курс американской валюты упал до 80,74 рубля. Доллар потерял 1,35 рубля по сравнению с показателями предыдущего закрытия.
Накануне внебиржевой курс доллара рухнул до 81,91 рубля, напоминает РЕН ТВ. Официальный курс валюты, установленный Банком России на 18 марта, впервые с августа прошлого года упал ниже 85 рублей и составил 84,31 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru