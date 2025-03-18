Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года.

Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 6 августа 2024 года

Согласно данным торгов, к 10:26 мск расчетный курс американской валюты упал до 80,74 рубля. Доллар потерял 1,35 рубля по сравнению с показателями предыдущего закрытия.

Накануне внебиржевой курс доллара рухнул до 81,91 рубля, напоминает РЕН ТВ. Официальный курс валюты, установленный Банком России на 18 марта, впервые с августа прошлого года упал ниже 85 рублей и составил 84,31 рубля.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс ДоллараКурс Валют

Горячие новости

Все новости

партнеры