Рубль сильнее теснит доллар и евро на Мосбирже
Рубль ускорил укрепление к доллару и евро на Мосбирже на фоне неготовности Евросоюза ввести в рамках пятого санкционного пакета ограничения на поставки энергоносителей из России. На момент написания заметки американская валюта торгуется в районе 81 рубля, 48 копеек, евро – 88,96 рубля.
Как отмечают эксперты, базисные ограничения в отношении России со стороны западных стран в основном уже учтены в котировках рубля. Поддержку рублю также оказывает Ценробанк РФ, который предпринял шаги по стабилизации финансового рынка и ограничил возможности конвертации валюты.
Министерство финансов РФ сегодня сообщило о выплате в рублях по выпускам евробондов «Россия-2022» и «Россия-2042» на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы. В Минфине подчёркивают, что их разморозка станет предпосылкой для конвертации рублей с этих счетов в валюту.
Однако, как отмечает «Интерфакс», вопрос заключается в том, как долго рубль будет находиться в относительном «анабиозе», и насколько бурной будет его откат, когда эффект от поддержки ЦБ и правительства начнет спадать, а российская экономика ощутит в полной мере на себе влияние санкций.
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