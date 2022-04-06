Рубль сильнее теснит доллар и евро на Мосбирже

Рубль ускорил укрепление к доллару и евро на Мосбирже на фоне неготовности Евросоюза ввести в рамках пятого санкционного пакета ограничения на поставки энергоносителей из России. На момент написания заметки американская валюта торгуется в районе 81 рубля, 48 копеек, евро – 88,96 рубля.

Как отмечают эксперты, базисные ограничения в отношении России со стороны западных стран в основном уже учтены в котировках рубля. Поддержку рублю также оказывает Ценробанк РФ, который предпринял шаги по стабилизации финансового рынка и ограничил возможности конвертации валюты.

Министерство финансов РФ сегодня сообщило о выплате в рублях по выпускам евробондов «Россия-2022» и «Россия-2042» на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы. В Минфине подчёркивают, что их разморозка станет предпосылкой для конвертации рублей с этих счетов в валюту.

Однако, как отмечает «Интерфакс», вопрос заключается в том, как долго рубль будет находиться в относительном «анабиозе», и насколько бурной будет его откат, когда эффект от поддержки ЦБ и правительства начнет спадать, а российская экономика ощутит в полной мере на себе влияние санкций.

