Рубль резко вырос на Мосбирже
Российская валюта резко укрепилась в ходе торгов на Московской бирже после новогодних и рождественских праздников. Доллар опустился ниже 70 рублей.
На момент написания заметки американская валюта торгуется в районе 69 рублей, 89 копеек. Это на 2 рубля, 24 копейки ниже официального курса Центробанка, объявленного на праздники.
Одновременно на Мосбирже дешевеет и евро. Сейчас европейская валюта торгуется в районе 74 рублей, 80 копеек.
Торги на отечественном рынке акций 9 января открылись ростом цен «голубых фишек» вслед за подъемом внешних фондовых площадок и подорожавшей нефтью.
Ранее экономист Василий Колташов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил биржевой «коридор» доллара США на 2023 год в 70-80 рублей.
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