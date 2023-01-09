Рубль резко вырос на Мосбирже

Российская валюта резко укрепилась в ходе торгов на Московской бирже после новогодних и рождественских праздников. Доллар опустился ниже 70 рублей.

На момент написания заметки американская валюта торгуется в районе 69 рублей, 89 копеек. Это на 2 рубля, 24 копейки ниже официального курса Центробанка, объявленного на праздники.

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Одновременно на Мосбирже дешевеет и евро. Сейчас европейская валюта торгуется в районе 74 рублей, 80 копеек.

Торги на отечественном рынке акций 9 января открылись ростом цен «голубых фишек» вслед за подъемом внешних фондовых площадок и подорожавшей нефтью.

Ранее экономист Василий Колташов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил биржевой «коридор» доллара США на 2023 год в 70-80 рублей.

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