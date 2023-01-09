Рубль резко вырос на Мосбирже

Движение по двум новым маршрутам МЦД откроют в этом году в Москве Столичные полицейские задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве В новогодние каникулы российские авиакомпании перевезли более 2-х млн пассажиров В течение всей недели температура воздуха в Москве будет повышаться на 3-4 градуса каждый день Москвичам назвали способ вернуться в рабочий режим после новогодних каникул