Рубль развернулся вверх после утреннего падения
Рубль после серьёзного падения в первые минуты торгов на Мосбирже развернулся и начал заметно укрепляться к доллару и евро. В момент курс американской валюты опускался ниже 90 рублей. Сейчас доллар а торгуется в районе 91 рубля, 35 копеек, евро – 102,55 рубля.
По оценке экспертов, поддержку рублю оказывает решение министерства финансов РФ обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом участники рынка продолжают оценивать ситуацию с введением новых санкционных мер против России в связи с событиями на Украине.
Тем временем, цена нефти немного опустилась, хотя, продолжает удерживаться на высоком уровне на фоне военной операции России на Украине, несмотря на информацию о том, что США и некоторые другие страны собираются распечатать стратегические резервы топлива. Сейчас марка Brent торгуется в районе $96,80 за баррель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru