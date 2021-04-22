Рубль растет после заявлений Шойгу по Крыму

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о завершении внеплановых учений в Крыму и отводе войск в места постоянной дислокации положительно сказались на курсе рубля.

Так, рубль укрепился к доллару более чем на 60 копеек в период с 14:13 до 14:29 мск. По состоянию на 15:00 доллар торговался по 75,73 рубля, евро - по 91,21 руб. При этом также росли индексы РТС и Мосбиржи.

«Все цели достигнуты». Шойгу объявил о завершении внеплановых учений в Крыму

Официальные курсы ЦБ РФ на 23 апреля составляют 76,42 рубля за доллар и 92,04 рубля за евро.

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