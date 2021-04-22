Рубль растет после заявлений Шойгу по Крыму

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о завершении внеплановых учений в Крыму и отводе войск в места постоянной дислокации положительно сказались на курсе рубля.

Так, рубль укрепился к доллару более чем на 60 копеек в период с 14:13 до 14:29 мск. По состоянию на 15:00 доллар торговался по 75,73 рубля, евро - по 91,21 руб. При этом также росли индексы РТС и Мосбиржи.