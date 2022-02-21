Рубль просел к доллару и евро
21 февраля 202212:53
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 февраля, вырос на 1 рубль и составил 76 рублей 77 копеек. Евро увеличился на 1 рубль 19 копеек – до 87 рублей 34 копеек.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики.
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21 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru