Рубль просел к доллару и евро

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 февраля, вырос на 1 рубль и составил 76 рублей 77 копеек. Евро увеличился на 1 рубль 19 копеек – до 87 рублей 34 копеек.

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Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики.

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ФОТО: РИА Новости
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