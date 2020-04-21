Рубль перешёл в пике на фоне падения нефти
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже пробил отметку 83 рубля. На момент публикации материала за единицу европейской валюты давали 83 рубля, 34 копейки. Рост евро составил 1,5%.
Доллар торгуется в районе отметки 76 рублей, 88 копеек. +1,33%. При этом и доллар и евро сохраняют тенденцию к росту. Как отмечает РИА ФАН, евро преодолел отметку в 83 рубля впервые с 6 апреля.
Новый откат российской национальной валюты происходит на фоне падения на мировых рынках цен на нефть. Она вновь резко дешевеет на опасениях нехватки нефтехранилищ из-за резкого снижения спроса в связи с ситуацией с коронавирусом.
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