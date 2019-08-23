Рубль падает к доллару и растет к евро

Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара незначительно растет, а курс евро снижается. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации агентства, изменения курса рубля происходят на фоне ожиданий выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Так, утром доллар варьировался в диапазоне 65,58-65,66 рублей (+6 копеек к данным предыдущего закрытия), евро снизился до 72,65 рублей (-3 копейки).

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.

