Рубль падает к доллару и растет к евро
23 августа21:32
Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара незначительно растет, а курс евро снижается. Об этом сообщает Интерфакс.
По информации агентства, изменения курса рубля происходят на фоне ожиданий выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Так, утром доллар варьировался в диапазоне 65,58-65,66 рублей (+6 копеек к данным предыдущего закрытия), евро снизился до 72,65 рублей (-3 копейки).
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.
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