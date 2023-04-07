Рубль отыграл часть потерь на улучшенной оценке дефицита бюджета РФ
Российский рубль сумел несколько отыграл падение к доллару и евро в ходе дневных торгов на Московской бирже. Корректировка с подъёмом произошла после обнародования уточненных данных министерства финансов о потерях федерального бюджета за первые три месяца этого года.
На момент написания заметки доллар торгуется в районе 81 рубля, 56 копеек, за евро дают 89,26 рубля. Ранее в пятницу курс рубля превысил 83 рубля. Это произошло впервые с 6 апреля 2022 года. Евро до этого преодолел отметку 91 рубля – впервые за тот же отрезок времени.
Минфин улучшил показатель дефицита в марте на 180 миллиардов долларов по сравнению с предварительной оценкой. В целом на год планируется дефицит в 2,9 триллиона рублей. Основные потери несёт нефтегазовый сектор. Его доходы из-за санкций за первый квартал сократились на 45% к показателю 2022 года.
При этом на Мосбирже прибавляют не только доллар и евро, но также растет китайский юань. В свою очередь депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о проблемах с наличной валютой в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru