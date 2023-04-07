Рубль отыграл часть потерь на улучшенной оценке дефицита бюджета РФ

Российский рубль сумел несколько отыграл падение к доллару и евро в ходе дневных торгов на Московской бирже. Корректировка с подъёмом произошла после обнародования уточненных данных министерства финансов о потерях федерального бюджета за первые три месяца этого года.

На момент написания заметки доллар торгуется в районе 81 рубля, 56 копеек, за евро дают 89,26 рубля. Ранее в пятницу курс рубля превысил 83 рубля. Это произошло впервые с 6 апреля 2022 года. Евро до этого преодолел отметку 91 рубля – впервые за тот же отрезок времени.