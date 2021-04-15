Рубль обвалился на фоне угрозы санкций США против госдолга РФ

Рубль заметно падает к бивалютной корзине на фоне сообщений западных СМИ о планах США ввести санкции в отношении госдолга России.

Доллар к 9 утра вырос до 77,22 рубля (+1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 92,48 рубля (+1,72 рубля к закрытию среды).

«Самые неприятные». Новые санкции США могут коснуться всех россиян

Накануне Reuters сообщил о том, что новые антироссийские санкции США могут включать и ограничения, связанные с госдолгом РФ. Поводов для такого решения хватает, считает американская сторона. Это и вмешательство России в выборы США, и отправление Алексея Навального, а также сговор России с талибами и кибератака на госструктуры Америки в прошлом году.

О новых ограничениях в США намерены заявить уже в четверг, сообщает издание The New York Times. Предполагается, что санкции будут серьезнее, чем все предыдущие попытки наказать Россию. Не исключается также и возможность высылки из США около 10 представителей РФ, включая дипломатов.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН уже отмечал, что меры в отношении госдолга РФ могут стать самыми неприятными для нашей страны.

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ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияРубльСанкции Против России
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