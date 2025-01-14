«Рубль не проиграл»: Как завершение СВО скажется на российской экономике

«Я не разделяю точку зрения, согласно которой рубль выиграет при завершении СВО. На самом деле нужно понимать, что рубль сейчас не проиграл. Сравните курс в паре доллар-рубль сейчас и несколько лет назад, не учитывая броски вверх-вниз, когда курс летал в 2022 году. Вы увидите, что рубль на самом деле не пострадал, как и торговый баланс России. Санкции привели к перестройке финансовой логистики, они привели к издержкам экспортеров и импортеров, но на валютном рынке негативной реакции в конечном итоге не было», - пояснил он.

По его словам, завершение спецоперации потянет вверх именно фондовый рынок, в Россию быстро придет иностранный капитал из-за высокой доходности.

«Окончание СВО – это восстановление импорта, снижение издержек. От этих издержек больше всего страдают некрупные корпорации, а Роснефть и прочие компании миллионные платежи проводят спокойно. У нас сегодня из-за санкций страдают импортеры, которые переплачивают от 5 до 12%. Окончание СВО – это положительный фактор для фондового рынка России, но не для валютного. Фондовый рынок бахнет вверх сразу, в том числе на притоках иностранного капитала, который будет искать пути в Россию, так как здесь очень высокая доходность. Также это хорошо скажется на рынке облигаций, так как СВО – это снижение ставок, под эту тему хорошо покупаются облигации, они выстрелят», - рассказал собеседник НСН.

Российский бизнес сможет нормально функционировать при долларе по 105 рублей, заявил ранее глава РСПП Александр Шохин, передает «Радиоточка НСН».

