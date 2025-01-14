«Рубль не проиграл»: Как завершение СВО скажется на российской экономике
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что на фоне санкций и ограничений рубль и торговый баланс РФ не пострадали, чего не скажешь о фондовом рынке.
Нельзя сказать, что рубль «выиграет» при завершении спецоперации, так как на самом деле российская валюта меньше всего пострадала из-за санкций, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Уолл-стрит прогнозирует дальнейшее укрепление доллара на фоне политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков крупных банков. Согласно данным, стратеги Goldman ожидают роста доллара на 5% в течение этого года. Голубовский рассказал, как экономический расклад поменяет завершение конфликта на Украине, о чем неоднократно заявлял Трамп.
«Я не разделяю точку зрения, согласно которой рубль выиграет при завершении СВО. На самом деле нужно понимать, что рубль сейчас не проиграл. Сравните курс в паре доллар-рубль сейчас и несколько лет назад, не учитывая броски вверх-вниз, когда курс летал в 2022 году. Вы увидите, что рубль на самом деле не пострадал, как и торговый баланс России. Санкции привели к перестройке финансовой логистики, они привели к издержкам экспортеров и импортеров, но на валютном рынке негативной реакции в конечном итоге не было», - пояснил он.
По его словам, завершение спецоперации потянет вверх именно фондовый рынок, в Россию быстро придет иностранный капитал из-за высокой доходности.
«Окончание СВО – это восстановление импорта, снижение издержек. От этих издержек больше всего страдают некрупные корпорации, а Роснефть и прочие компании миллионные платежи проводят спокойно. У нас сегодня из-за санкций страдают импортеры, которые переплачивают от 5 до 12%. Окончание СВО – это положительный фактор для фондового рынка России, но не для валютного. Фондовый рынок бахнет вверх сразу, в том числе на притоках иностранного капитала, который будет искать пути в Россию, так как здесь очень высокая доходность. Также это хорошо скажется на рынке облигаций, так как СВО – это снижение ставок, под эту тему хорошо покупаются облигации, они выстрелят», - рассказал собеседник НСН.
Российский бизнес сможет нормально функционировать при долларе по 105 рублей, заявил ранее глава РСПП Александр Шохин, передает «Радиоточка НСН».
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