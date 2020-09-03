Рубль не отреагировал на заявление Лукашенко по Навальному
Курс российского рубля практически не изменился к основным валютам на фоне заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель про возможное отравление оппозиционера Алексея Навального – фальсификация.
К 14:07 мск доллар торгуется на уровне 75,46 рубля (+0,08% к отметке предыдущего закрытия). Биржевой курс евро также меняется слабо: он снизился на 0,3%, до 89,06 рубля.
Накануне выступление Меркель создало дополнительное давление на российскую валюту. Инвесторы увидели риски новых антироссийских санкций, и рубль потерял 2,5% к доллару и 1,9% к евро.
В среду специалисты Бундесвера заявили, что Навальный мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Комментируя эту информацию, Меркель назвала Навального жертвой нападения, которую пытались заставить замолчать, передаёт РИА ФАН. Берлин потребовал реакции от Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru