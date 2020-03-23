Рубль начал неделю с падения

Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, доллар подорожал до 81,04 рубля (+1 р. 11 коп), тогда как евро достиг отметки 87,02 рубля (+1 р. 62 коп).

Российская валюта дешевеет на фоне падения цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+, а также распространения по миру коронавирусной инфекции.

В ночь с воскресенья на понедельник стоимость нефти марки Brent упала до 25,13 за баррель, нефть марки WTI снизилась почти на 10 процентов до 21,32 доллара за баррель, сообщает Газета.ру.

