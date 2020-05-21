Нефть рванула вверх на позитивных ожиданиях после коронавируса

Нефть продолжает бурно расти на мировых рынках, поддерживая тренд, возникший с начала недели. Сегодня цены устремились снова вверх от уровней, зафиксированных в среду. Так, в ходе торгов на лондонской бирже ICE контракты на сорт Brent с поставкой в июле в пике достигали 36,66 доллара США за баррель.

Это максимум с 10 марта и на 2,2% выше уровня начала дня. Цена техасского сорта WTI поднялась до 34,23 доллара за бочку, а на максимуме взлетала до 34,36 доллара. Нефтяные котировки растут в связи со снижением опасений по поводу возможного переполнения хранилищ, отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, а также положительной статистике по добыче нефти в США.

Инвесторы поверили в возможность восстановления рынка, когда с начала мая вступила в силу сделка об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. Как отмечает Утро.ру, накануне были опасения, что на рынке может случиться новый обвал в связи с тем, что 20 мая был заключительный день по июньским контрактам на поставку WTI.

Месяц назад многие трейдеры отказались от майских контрактов, поскольку все хранилища уже были заполнены. В итоге нефть ушла в глубокий минус. Однако на этот раз настроения изменились, поскольку все рассчитывают на восстановление промышленности после коронавируса.

