Розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

С начала года в России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум (с 2017 года), пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакрегулирования (РАТК).

С 2017 года продажи выросли на 21%, в рекордный рост наибольший вклад внесли продажи водки. С начала 2024 года было продано 62,5 млн дал этого напитка, вино тоже рекордно продается - 46,9 млн дал в этом году.