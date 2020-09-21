Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в банках США

Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays.

Через своего представителя бизнесмен назвал эту информацию не более чем бредом, передает РБК.

Экономист объяснил, кому выгодна утечка секретов финразведки США

Ранее международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал засекреченные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), передает RT. По данным журналистов, бенефициарами некоторых сомнительных банковских операций являются высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.

Профессор Финансового университета Борис Хейфец прокомментировал НСН публикацию данных о транзакциях российских бизнесменов в США, которые американская финразведка посчитала сомнительными. По его мнению, утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.

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ФОТО: Ротенберг в Италии. Фото НСН
ТЕГИ:БанкБорис Ротенберг
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