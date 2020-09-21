Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в банках США
Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays.
Через своего представителя бизнесмен назвал эту информацию не более чем бредом, передает РБК.
Ранее международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал засекреченные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), передает RT. По данным журналистов, бенефициарами некоторых сомнительных банковских операций являются высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.
Профессор Финансового университета Борис Хейфец прокомментировал НСН публикацию данных о транзакциях российских бизнесменов в США, которые американская финразведка посчитала сомнительными. По его мнению, утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.
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