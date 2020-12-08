Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам

В текущем году в России наблюдается снижение задолженности по зарплатам. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. Также он отметил, что ведомством не зафиксирован рост количества нарушений прав работников, пишет РИА Новости.

Иванков подчеркнул, что в 2019 году за 10 месяцев произошло 4 078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в этом году - только 3 697.