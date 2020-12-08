Роструд заявил о снижении задолженности по зарплатам
В текущем году в России наблюдается снижение задолженности по зарплатам. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. Также он отметил, что ведомством не зафиксирован рост количества нарушений прав работников, пишет РИА Новости.
Иванков подчеркнул, что в 2019 году за 10 месяцев произошло 4 078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в этом году - только 3 697.
Между тем, ранее стало известно, что после выхода на пенсию работать планирует каждый пятый россиянин. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, как отмечают социологи, главной причиной такого решения наши соотечественники чаще всего называют недостаточный размер пенсии.
Кроме того, по данным опроса ВЦИОМ, 20% респондентов выразили уверенность в том, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны. А вот 8% опрошенных отметили, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых специалистов.
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