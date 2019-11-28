Ростов-на-Дону стал столицей нелегального табака из-за Донбасса

«Там много границ с территориями «полугосударств» непризнанных. Это и на территории Украины и на территории Грузии. Это очень удобные территории для различных полулегальных схем с табачной продукцией. Различные реэкспортные схемы, подпольные производства, контрабанда. Ростов как раз между ними и находится, там все очень удобно. Думаю, сравнимые цифры в Краснодаре и Ставрополе», - пояснил он.

По словам эксперта ничего сенсационного в рекордных данных нет. Скорее, в реальности доля нелегального табака в России еще выше. «Улучшилась методика, поэтому цифра сразу выросла. Уже раньше были точечные замеры в малых населенных пунктах, там радикально больше нелегальной продукции. В сельских поселениях, деревнях – до 100% может доходить нелегальный рынок. Даже 15% - это заниженная цифра. Методика основывается на исследовании пустых пачек в отходах домохозяйств. Чем дальше в деревню, тем меньше целых пачек, они все сжигаются в печке», - сказал Королев.

Отметим, средняя стоимость пачки сигарет в России сейчас составляет 115 рублей, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40–50 рублей.

