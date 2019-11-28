Ростов-на-Дону стал столицей нелегального табака из-за Донбасса
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» объяснил в эфире НСН лидерство города в продажах контрафактного табака.
Доля нелегального рынка сигарет в России достигла рекордных 15,6%. Как сообщает Лента.ру, такие данные приводятся в исследовании компании Nielsen за третий квартал 2019 года. Это на 7,2% выше, чем в прошлом году. Потери бюджета из-за недополученных акцизов и НДС по итогам года могут составить до 100 миллиардов рублей.
Нелегальные сигареты продаются как правило в сельской местности и небольших городах. Из крупных городов абсолютный рекорд по нелегальному табаку зафиксирован в Ростове-на-Дону, где контрафакт занимает почти 51% рынка. В Москве его доля составила 7,3%, в Санкт-Петербурге – 6%.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН объяснил такое засилье контрафакта близостью непризнанных республик.
«Там много границ с территориями «полугосударств» непризнанных. Это и на территории Украины и на территории Грузии. Это очень удобные территории для различных полулегальных схем с табачной продукцией. Различные реэкспортные схемы, подпольные производства, контрабанда. Ростов как раз между ними и находится, там все очень удобно. Думаю, сравнимые цифры в Краснодаре и Ставрополе», - пояснил он.
По словам эксперта ничего сенсационного в рекордных данных нет. Скорее, в реальности доля нелегального табака в России еще выше. «Улучшилась методика, поэтому цифра сразу выросла. Уже раньше были точечные замеры в малых населенных пунктах, там радикально больше нелегальной продукции. В сельских поселениях, деревнях – до 100% может доходить нелегальный рынок. Даже 15% - это заниженная цифра. Методика основывается на исследовании пустых пачек в отходах домохозяйств. Чем дальше в деревню, тем меньше целых пачек, они все сжигаются в печке», - сказал Королев.
Отметим, средняя стоимость пачки сигарет в России сейчас составляет 115 рублей, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40–50 рублей.
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