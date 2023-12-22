«Ростелеком» с января повысит тарифы на домашний интернет

Повышение запланировано ниже уровня инфляции. Оператор уточнил, что тарифы на домашний интернет вырастут в пределах 5% - это около 30 рублей.

Повышение цен компания объяснила невозможностью обеспечивать высокое качество услуг с учетом изменения ситуации в экономике и необходимостью поддерживать стабильную работу инфраструктуры.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что в ее адрес не поступали жалобы о росте цен на домашний интернет. В ведомстве отметили, что не обладают информацией о повышении тарифов, отмечает «Радиоточка НСН».

