«Ростелеком» с января повысит тарифы на домашний интернет
С января 2024 года госоператор «Ростелеком» повысит стоимость домашнего интернета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Повышение запланировано ниже уровня инфляции. Оператор уточнил, что тарифы на домашний интернет вырастут в пределах 5% - это около 30 рублей.
Повышение цен компания объяснила невозможностью обеспечивать высокое качество услуг с учетом изменения ситуации в экономике и необходимостью поддерживать стабильную работу инфраструктуры.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что в ее адрес не поступали жалобы о росте цен на домашний интернет. В ведомстве отметили, что не обладают информацией о повышении тарифов, отмечает «Радиоточка НСН».
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