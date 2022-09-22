«Ростех» увеличит темпы производства истребителей Су-57 для ВКС
Новая партия истребителей Су-57 в ближайшее время поступит в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что предприятие наращивает выпуск этих самолетов в рамках контракта между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Минобороны. В «Ростехе» указали, что Су-57 производят сотрудники КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Истребители находятся в высокой степени готовности, отмечает телеканал «360».
Нарастить выпуск новых самолетов планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов, закупки современного оборудования.
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