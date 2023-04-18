«Ростех» передаст концерну «Техмаш» артиллерийские заводы
Госкорпорация «Ростех» передаст некоторые активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш». Об этом пишет РБК.
Так, «Техмаш» получит ЦНИИ «Буревестник», «Уралстрансмаш» и завод №9. Предприятия передадут в ближайшие недели.
Как отметили представители «Ростеха», решение о передаче активов принял акционер обоих концернов. Госкорпорация намерена концентрировать разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание. Передача трех предприятий позволит нарастить объемы производства современного вооружения, наладить его поставки военным, активизировать ряд опытно-конструкторских работ.
Концерны будут взаимодействовать по системе «пушка — выстрел»: «Техмаш» займется артиллерией, Уралвагонзавод — танками, своей основной продукцией. Отмечается, что передача активов направлена на улучшение производственных, экономических показателей и не затронет рабочий персонал.
Ранее «Ростех» запустил производство бронежилетов с повышенной защитой от бронебойных пуль, напоминает РИА ФАН. Разработку под названием «Оберег» выпускает принадлежащий госкорпорации завод «Октава».
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