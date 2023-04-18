«Ростех» передаст концерну «Техмаш» артиллерийские заводы

Так, «Техмаш» получит ЦНИИ «Буревестник», «Уралстрансмаш» и завод №9. Предприятия передадут в ближайшие недели.

Как отметили представители «Ростеха», решение о передаче активов принял акционер обоих концернов. Госкорпорация намерена концентрировать разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание. Передача трех предприятий позволит нарастить объемы производства современного вооружения, наладить его поставки военным, активизировать ряд опытно-конструкторских работ.

Концерны будут взаимодействовать по системе «пушка — выстрел»: «Техмаш» займется артиллерией, Уралвагонзавод — танками, своей основной продукцией. Отмечается, что передача активов направлена на улучшение производственных, экономических показателей и не затронет рабочий персонал.

Ранее «Ростех» запустил производство бронежилетов с повышенной защитой от бронебойных пуль, напоминает РИА ФАН. Разработку под названием «Оберег» выпускает принадлежащий госкорпорации завод «Октава».

