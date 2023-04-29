«Ростех» освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

«Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») внедрит в производство новейшие образцы военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

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В госкорпорации подчеркнули, что производитель заключил с Минобороны дополнительные контракты на поставку наиболее востребованных образцов вооружения и техники. В текущем году «Курганмашзавод» стал головным исполнителем по гособоронзаказу.

«В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ», — указали в «Ростехе».

Кроме того, планируется внедрить в производство новинки — истребитель танков, 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25М, а также бронетранспортер БТ-3Ф.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Военная ТехникаПроизводствоРостех

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